Aanplant 10 miljoen bomen van start

In De Bilt gaan zaterdag de eerste nieuwe bomen de grond in van Plan Boom. Dat initiatief van de Natuur- en Milieufederaties en LandschappenNL voorziet in de aanplant van in totaal 10 miljoen boompjes in Nederland in de komende vier jaar. Ruim vijftig vrijwilligers gaan struweelhagen en fruitboompjes planten op Landgoed Houdringe.

“De bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen en maken bovendien onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder”, motiveren de organisaties hun plan. Ze hebben bewust de ‘nationale dag van de vrijwilliger’ uitgekozen om met de aanplant te beginnen. Zo willen ze benadrukken dat Plan Boom “van en voor burgers” is en iedereen kan meedoen.

De organisaties kregen eerder 2,25 miljoen euro van de Postcode Loterij. Die liet eerder weten dat het de bedoeling is dat uiteindelijk zelfs 17 miljoen nieuwe bomen worden geplant, één voor iedere inwoner van Nederland.

Nederland heeft de laatste jaren steeds minder bos overgehouden. Dat heeft te maken met bebouwing, maar ook met ingrepen van overheden en andere natuurbeheerders, die bosgebieden omvormen tot heide of stuifzand. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar slecht voor de hoeveelheid bomen.