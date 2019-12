Bohemian Rhapsody voert alweer de Top 2000 aan

Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de zeventiende keer op de eerste plaats in de Top 2000. De nummer twee is opnieuw Hotel California van The Eagles. Billy Joel staat met Piano Man net als vorig jaar op de derde plek. Dat werd zaterdagmiddag vanuit het café in Beeld en Geluid bekendgemaakt op NPO Radio 2.

De vierde plek is voor Danny Vera met Roller Coaster. Led Zeppelin zakt van een vierde naar een vijfde plek.

Queen moest de eerste plaats slechts vier keer afstaan. In 2015 stond John Lennon met Imagine bovenaan de oudejaarslijst en in 2014 en 2010 voerden The Eagles de Top 2000 aan met Hotel California. In 2005 stond er voor de eerste en de laatste keer een Nederlander op 1. Toen stootte Boudewijn de Groot met Avond Bohemian Rhapsody van de troon.

Luisteraars konden tot zaterdag 17.00 uur stemmen op hun favoriete platen. De volledige lijst wordt op 20 december onthuld en is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen op NPO Radio 2. Jan-Willem Roodbeen mag op Eerste Kerstdag aftrappen om 08.00 uur met de nummer 2000.