Koning fotografeert Amalia voor verjaardag

Koning Willem-Alexander heeft ter gelegenheid van de zestiende verjaardag van zijn oudste dochter prinses Amalia een foto gemaakt in de achtertuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De foto mag zaterdag, op haar verjaardag, worden gepubliceerd.

Een groot verjaardagsfeest zit er niet in, zei koningin Máxima vorige week. De kerstvakantie nadert en op school is er nog veel te doen. Amalia heeft 10 december ook de uitvoering van de mede door haar tot stand gekomen musical ‘Het Kerstklooster’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.