Kunsthal toont beroemde meesters uit Boijmans

Met de expositie Meesterlijk! toont de Kunsthal Rotterdam ruim 150 werken van 27 kunstenaars uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Het gaat om een groot overzicht van schilderijen en tekeningen uit vier eeuwen, gemaakt door meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Saenredam, Goltzius en Basquiat die in beide kunstvormen uitblonken.

Ook is het werk van minder bekende kunstenaars te zien, zoals dat van de Nederlanders Cornelis Saftleven en Josephus Augustus Knip. Volgens de Kunsthal is de tentoonstelling “een paradijs voor liefhebbers van teken- en schilderkunst”. Enkele werken, zoals de tekeningen van Basquiat, worden voor het eerst getoond.

“Door de combinatie van tekeningen en schilderijen krijg je pas echt een beeld van de kunstenaar”, zegt gastcurator Friso Lammertse, die conservator oude schilder- en beeldhouwkunst is bij Boijmans. Hij heeft de kunstenaars “dwars door de eeuwen heen met elkaar verbonden en gegroepeerd”, waardoor volgens het museum bijzondere combinaties ontstaan.

De expositie, die vanaf zaterdag is te zien, is onderdeel van Boijmans bij de Buren. Hierdoor blijft het werk uit het museum, dat momenteel een renovatie ondergaat, zichtbaar voor publiek. De collectie tekeningen van Museum Boijmans Van Beuningen is een van de belangrijkste ter wereld en is vanwege de gevoeligheid voor licht zelden te zien. De tentoonstelling duurt tot en met 29 maart.