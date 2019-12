Loden Radioleeuw 2019 voor Social Deal

Het bedrijf Social Deal krijgt dit jaar de Loden Radioleeuw, de prijs voor het meest irritante radiospotje van Nederland. Dat werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Radar. Reisorganisatie NRV eindigde op de tweede plek, Kruidvat werd derde.

In totaal brachten 6727 mensen hun stem uit en daarvan ging 38 procent naar Social Deal. Luisteraars ergeren zich vooral aan het geschreeuw in de radioreclame. Daarnaast winden meerdere mensen zich op over de toon waarop de woorden ‘schat, je weet toch?!’ worden uitgesproken.

NRV eindigde op de tweede plek met 34 procent van de stemmen. Kruidvat, dat met name vanwege de stem van actrice Hadewych Minis werd genomineerd, eindigde als derde met 28 procent van de stemmen. Vorig jaar ging het spotje van Eyelove met René Froger er met de prijs vandoor.

Afgelopen week reikte Radar ook al de Loden Leeuw uit voor de meest irritante tv-reclames. Marijke Helwegen won in de categorie meest irritante BN’er voor haar rol een spotje voor een anti-inbraakdeurstrip. Haribo kreeg de prijs voor meest irrante reclamespotje.