Nog jongetje zoek in ingestort pand Coevorden

In het puin van het ingestorte pand in Coevorden zit nog een jongetje van vijf jaar bekneld. Dat heeft burgemeester Bert Bouwmeester laten weten. Hij maakt zich “grote zorgen” over het jongetje. Volgens Bouwmeester zit het kind al sinds ongeveer 15.00 uur vast onder de restanten van het gebouw.

Gespecialiseerde teams zijn al een tijd bezig om bij de jongen te komen. Dat vergt een zeer zorgvuldige aanpak en kost tijd, zegt de gemeente. “De situatie wordt zodanig dat wij ons zorgen beginnen te maken over zijn spoedige redding. De kans op onderkoeling is groot. Er wordt alles aan gedaan om hem zo warm mogelijk te houden en zo snel mogelijk uit het puin te halen”, zegt Bouwmeester op de site van de gemeente.

Om veilig te kunnen werken zijn de stroom en het water in de omgeving afgesloten. Een bouwkraan wordt ingezet en geparkeerde auto’s worden verwijderd.