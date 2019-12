Gewonde door explosie Coevorden

Door een explosie in een grillroom in Coevorden is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook bevindt zich nog iemand onder het puin van het deels ingestorte pand aan de Sallandsestraat. Die persoon is aanspreekbaar, een specialistisch team is onderweg om het slachtoffer te bevrijden, meldt de veiligheidsregio Drenthe.

Bij RTV Drenthe meldde burgemeester Bert Bouwmeester eerder dat er een jongen uit het pand was gehaald en die is behandeld. “Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in”, aldus de burgemeester.

Hulpdiensten zijn uitgerukt naar de locatie van de explosie. Het STH-team Overijssel en Gelderland is opgeroepen om bijstand te verlenen. Dit team Specialistische Technische Hulpverlening (STH) komt uit Zwolle en wordt ingezet om bijvoorbeeld instabiele gebouwen te stutten.