Pearl Jam geeft extra concert in de Ziggo Dome

Pearl Jam staat volgend jaar twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Omdat de kaartverkoop van de eerste show op 22 juli zaterdag zo hard ging, komt er een extra concert op 23 juli. Concertorganisator MOJO meldt dat de kaartjes voor de tweede show al te koop zijn.

De Amerikaanse rockers gaan in juni en juli op tournee door Europa. De band begint op 23 juni in Frankfurt en eindigt in Amsterdam. Tussendoor is Pearl Jam ook te zien op festivals, zoals Rock Werchter.

De Amerikanen doen ook steden aan waar ze al lang niet zijn geweest. Zo traden ze in 1992 voor het laatst op in Frankfurt, was de band in 1996 voor het laatst in Boedapest en kunnen fans uit Z├╝rich voor het eerst sinds 2000 naar een show van Pearl Jam.