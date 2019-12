The Favourite wint Europese Filmprijs

De film The Favourite van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos is zaterdag uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Dit heeft de jury van de European Film Awards zaterdag in Berlijn bekendgemaakt.

The Favourite is een Iers-Brits-Amerikaans kostuumdrama uit 2018. De hoofdrollen worden vertolkt door Olivia Colman, Emma Stone en Rachel Weisz. De film speelt zich af in de achttiende eeuw. Centraal staat de relatie tussen koningin Anne (Colman) en haar vertrouwelinge, adviseur en geliefde Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun levens veranderen voorgoed door de aankomst van Sarahs jongere nicht Abigail.

Colman won in Berlijn ook de Europese Filmprijs voor beste actrice, Lanthimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Verder kreeg de film nog de prijzen voor beste cinematografie, montage, kostuums en make-up. De satire werd ook uitgeroepen tot beste komedie van het jaar.

De Nederlands/Spaanse co-productie, Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, geregisseerd door Salvador Simó, kreeg de prijs voor beste animatiefilm. De film gaat over de schilder Salvador Dalí en Luis Buñuel die een documentaire maken over de armste gebieden van Spanje.

De European Film Awards worden jaarlijks uitgereikt, afwisselend in Berlijn of een andere Europese plaats. Volgend jaar worden de prijzen in de IJslandse hoofdstad Reykjavik uitgereikt.