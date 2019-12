Woningen ontruimd in Rotterdam wegens brand

De brandweer in Rotterdam heeft aan de Rijtuigweg acht woningen ontruimd, nadat in de kelderboxen brand was uitgebroken. De brandweer sprak van een grote brand, maar die kon snel worden geblust. Door de brand was er veel rookontwikkeling, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De bewoners die zijn geƫvacueerd, kunnen waarschijnlijk later op de avond naar hun woningen terug.

Er zijn geen gewonden. Twee personen hebben rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus de zegsman.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan.