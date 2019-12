Decembermoorden herdacht in Amsterdam

De jaarlijkse herdenking in Amsterdam van de Decembermoorden in Suriname zal zondag in het teken staan van de recente veroordelingen in dit proces. De krijgsraad legde de Surinaamse president Desi Bouterse eind vorige maand twintig jaar cel op voor betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982. De herdenking wordt bijgewoond door onder anderen oud-president van Suriname Ronald Venetiaan.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak in de Amstelkerk, waar de bijeenkomst om 18.00 uur begint. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut, PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, advocaat Gerard Spong en columniste Sheila Sitalsing nemen het woord.

Voorafgaand aan de herdenking lopen de aanwezigen met fakkels vanaf het stadhuis naar het monument in de zijmuur van de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein, waar ze bloemen neerleggen. Daarna vervolgt de fakkeltocht naar de Amstelkerk.

“Het heeft tergend lang geduurd, maar eindelijk is er nu gerechtigheid”, liet Romeo Hoost van het Comit√© Herdenking Slachtoffers Suriname eerder weten. Bouterse heeft aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen het vonnis.