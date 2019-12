Gewonden na grote vechtpartij in Helmond

Zeker vier mensen zijn gewond geraakt bij een grote vechtpartij in Helmond zondagochtend in alle vroegte. De politie heeft een arrestatie verricht en zoekt een tweede verdachte. Minstens drie mensen hebben aangifte gedaan van mishandeling.

De massale vechtpartij speelde zich af op de Parkweg in de Brabantse plaats. Omstanders hebben het gebeuren gefilmd. De beelden zijn op sociale media gezet. “Een schokkend filmpje”, stelt de politie. Er is te zien hoe in elk geval één persoon tegen het hoofd wordt geschopt.

De politie hoopt meer beelden binnen te krijgen en de tweede verdachte snel te kunnen oppakken. De vier gewonden konden na behandeling door een arts weer naar huis.