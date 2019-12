KNMI: harde knal Groningen geen aardbeving

De enorme knal die rond 19.30 uur her en der in de provincie Groningen is waargenomen, was geen aardbeving. Dat meldt het KNMI. Wel registreerde de weerdienst ‘akoestische signalen’ in de lucht die trillingen hebben veroorzaakt.

Volgens RTV Noord zou het kunnen gaan om een harde donderslag omdat er rond die tijd zware onweerswolken boven Groningen hingen. Maar ook een oefening van de luchtmacht is niet uitgesloten. Die oefent tot en met 12 december ook ’s avonds en ook met F-16’s. Eind oktober vloog een straaljager door de geluidsbarrière en dat leidde tot veel meldingen over een harde knal.

Op sociale media staan meldingen vanuit veel locaties in de hele provincie, zoals Bedum, Slochteren, Ten Boer en Loppersum.