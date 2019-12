Omwonenden ingestort pand Coevorden weer thuis

Alle omwonenden van de ingestorte grillroom in Coevorden zijn weer thuis. Volgens een woordvoerster van de gemeente konden zij zaterdagavond nog terugkeren, nadat hun woningen weer waren voorzien van gas, water en elektriciteit. Het is op dit moment niet bekend hoe het met het 5-jarige jongetje gaat, dat onder het puin belandde en na een urenlange reddingsoperatie kon worden bevrijd.

Het kind is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was nog wel aanspreekbaar, zei de zegsvrouw.

De vader van het jongetje, de eigenaar van de grillroom aan de Sallandsestraat, werd eerder op de dag uit het puin bevrijd. Zaterdagavond is nog gezocht met speurhonden naar mogelijke andere slachtoffers, maar hierbij is niemand meer aangetroffen.

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie waardoor het pand instortte, gaat maandag verder.