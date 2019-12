‘AIVD-rapport niet reden vertrek Haga-bestuur’

Waarschuwingen van inlichtingendienst AIVD over radicale invloeden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, waren voor minister Arie Slob (Onderwijs) niet de reden om het schoolbestuur de wacht aan te zeggen. Een kritisch rapport dat vorige week uitkwam over het handelen van de AIVD is voor de bewindsman dan ook geen reden terug te komen op zijn besluit. Dat betoogde de landsadvocaat maandag in de rechtbank in Amsterdam.

De islamitische middelbare school had de zogenoemde aanwijzing, waardoor het schoolbestuur moet vertrekken, aangevochten. Advocaat Wouter Pors wil dat de minister zijn eis van tafel haalt, onder meer na het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die oordeelde dat de AIVD weliswaar terecht had gewaarschuwd maar dat er ook fouten zijn gemaakt. Ook vindt Pors de aanwijzing een te zwaar middel.