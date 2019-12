Defensie onderzoekt VGB van Kroon

Het ministerie van Defensie onderzoekt of Marco Kroon zijn verklaring van geen bezwaar (VGB) kan behouden. Zo’n procedure wordt automatisch opgestart als een militair veroordeeld is tot een taakstraf van minimaal 40 uur. Zonder VGB kan een militair de meeste functies niet uitoefenen. Het onderzoek zal “enkele weken” in beslag nemen.

Dat laat Defensie weten in reactie op de veroordeling van Kroon tot een taakstraf van 100 uur voor het met opzet uitdelen van een kopstoot tijdens zijn aanhouding door de politie tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Verder bestudeert Defensie de uitspraak. “Wij beraden ons op eventuele maatregelen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Militairen werken met geheime informatie. Daarom worden nieuwe militairen – en ook burgerpersoneel dat met vertrouwelijke informatie werkt – door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gescreend voordat ze aan de slag mogen gaan. Als het veiligheidsonderzoek niets negatiefs oplevert, krijgt de militair een VGB.

Een VGB kan later worden ingetrokken bijvoorbeeld als een militair (of de partner) veroordeeld wordt, in ernstige financiĆ«le problemen komt of verslaafd raakt. Mocht Kroon – onderscheiden met de Militaire Willems-Orde – zijn VGB verliezen kan hij bezwaar aantekenen. Hij kan uiteindelijk ook nog naar de rechter stappen.