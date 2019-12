Jeroen Pauw is omroepman van het jaar

Presentator Jeroen Pauw is uitgeroepen tot omroepman van het jaar 2019. Pauw kreeg maandag in Beeld & Geluid in Hilversum de wisselbeker uit handen van Beau van Erven Dorens, die de prijs vorig jaar won.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine. Eerder wonnen mensen als Matthijs van Nieuwkerk, Humberto Tan en Eva Jinek de prijs. De redactie van het blad roemde Pauw: “Pauw beleeft in alle opzichten een topjaar en blijft zichzelf verbeteren.”

De presentator zei bij de uitreiking “niet van de koketterie” te zijn. “Kijk, ik heb best veel prijzen gekregen sinds ik op televisie ben. En altijd denk ik: Maar die andere was ook wel goed. Ik heb gekeken naar het lijstje met vorige winnaars en vind mezelf daartussen horen. Ik werk al lang, heb twintig jaar een eigen productiemaatschappij waarmee we veel dingen maken, ik maak al veertien jaar lang een late-nightprogramma, heb NOVA gedaan, bij RTL gezeten: in historisch perspectief zijn dat best wel goede dingen.”