Minister tekent voor verbreden A2 Limburg

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft maandag haar handtekening gezet onder de verbreding van 18 kilometer A2 in Limburg. De weg wordt dan in beide richtingen drie- in plaats van de huidige tweebaans, met vluchtstroken. Het gaat om het traject tussen knooppunt Het Vonderen bij Maasbracht en Kerensheide bij Geleen. De geraamde kosten zijn 292 miljoen euro.

Volgens Rijkswaterstaat leidt het project niet tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura-2000 gebieden. Nu de handtekening gezet is kan worden begonnen met het aanbesteden van het werk. Wel is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

De Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus is blij met de verbreding. “De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide slibt steeds verder dicht; de maatregelen komen op het goede moment”, zei hij maandag. “Nu de verbreding definitief is, hopen we dat de schop snel de grond in kan.”

“Op dit stuk van de A2 rijden dagelijks zo’n 110.000 auto’s en vrachtwagens” zei Van Nieuwenhuizen. “En dat aantal neemt alleen maar toe. Het is een kwetsbaar traject. De vluchtstrook wordt nu gebruikt als spitsstrook om de drukte op te vangen. Als er een incident is, loopt het hier helemaal vast.”