Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer BikeProject Daan van Renselaar (32)

Acht jaar geleden kwam de jongensdroom van Daan van Renselaar uit in de schuur van zijn vader in Nunspeet: een eigen onderneming in E-bikes, samen met zijn compagnon Wilco van de Kamp. Stella was geboren en heeft inmiddels een omzet van 100 miljoen euro en 550 medewerkers. Dat E-bikes allang niet meer iets is voor zeventigplussers, dat weten ze bij Stella heel goed. Per 1 januari start Daan het Bikeproject, een onafhankelijk E-bike leasebedrijf, waar medewerkers zelf kunnen kiezen welke E-bike ze willen aanschaffen.

E-bikes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Je ziet massaal forenzen naar hun werk fietsen omdat parkeren een drama is, aldus Daan. “Maar ook scholieren hebben de E-bike ontdekt. Bij ons in Nunspeet gaan jongeren in Apeldoorn of Zwolle naar school. Die pakken nu de E-bike. Een busabonnement kost al snel 1.300 euro per jaar. Vanaf 1.500 euro heb je al een prima E-bike.”

Per 1 januari wordt de wetgeving veranderd en wordt het voordeliger voor werknemers om een E-bike te leasen door een verandering in de bijtelling. “Wij verwachten dat er een enorme boost in de vraag naar E-bikes gaat komen en daar springen we op in. We gaan ruim vijftig A-merken aanbieden aan werknemers. Zij kunnen online een E-bike leasen en zelf kiezen welk merk ze willen. Ze hebben dus honderd procent keuzevrijheid. Werkgevers en fietsenwinkels kunnen lid worden van het platform. Werkgevers kunnen aan hun werknemers zeggen: hier kun je uit kiezen en fietsenmakers kunnen hun eigen fietsen aanbieden. Het neemt nu al een vlucht, want mensen willen al lid worden.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik ben een ras-ondernemer, heb ondernemersbloed in me en zie overal kansen. Ik voorzie dat er een vraag gaat komen en daar spring ik vervolgens op in. Niet alles verandert in goud wat ik aanpak, maar veel wel. Maar het gaat mij niet om het goud, maar om de drive die in mij zit en de kick om zelf iets op te zetten. En als dan iets een blijvend succes is, dan ben ik daar trots op. Ik ga voor dat blijvende succes en wil telkens een hogere klanttevredenheid. Daar werk ik graag 70 a 80 uur in de week voor.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Omdat mijn werk mijn hobby is, al 8 jaar. Ik zie het nooit als werk. We hebben bij Stella nog steeds een enorme start-up mentaliteit. Er is zoveel enthousiasme in ons team, we steken elkaar aan. We zijn geen saai bedrijf waarin elke dag hetzelfde wordt gedaan. We zijn continu aan het veranderen. De sfeer is zo enthousiast, daar sta ik voor op in de ochtend.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat uitstekend, we gaan richting het laagseizoen. Van maart tot oktober is het hoogseizoen in de fietsenbranche. Als het kouder wordt, worden er minder fietsen verkocht. We zijn ons aan het klaarmaken voor 2020 en zijn druk met het Bikeproject. Dat wordt straks officieel gelanceerd en ons kennende gaat dit op een mooie manier gebeuren.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik sport twee a drie keer in de week. Ik heb drie prachtige kinderen in de leeftijd van zes, vijf en twee jaar, die mij veel energie geven. Als je vader wordt, verandert je wereld. Mijn fantastische vrouw zorgt voor de kinderen. Dankzij haar is het thuis stabiel en kan ik al mijn energie in mijn werk stoppen. Verder let ik op mijn eten. Ik zorg dat ik gezond eet en leef, dat houdt me fit en scherp.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“We gaan steeds meer naar het buitenland. We zitten al in België en Duitsland. Ik zou wel willen ervaren hoe het is om straks 150 winkels in het buitenland te hebben. Hoe zou dat dan gaan? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Het zou gaaf zijn als we dat over een paar jaar hebben staan en dat het dan een succes wordt. Dat zou heel vet zijn.”

Welke wijze les heb je recent geleerd en van wie?

“Ik heb een aantal wijze lessen geleerd. Het gaat er niet om dat je 70 uur in de week zo veel mogelijk bezig bent, maar dat je ook verstandige mensen om je heen verzamelt. Je kan het niet in je eentje. Je hebt goede mensen nodig als je 550 man personeel hebt. Denken dat je zelf de beste bent om een heel bedrijf te runnen en het beste bent in alles, dat is niet het geval. Je moet werk uit handen durven geven aan echte professionals. Des te meer je als bedrijf groeit en groter wordt, des te meer je andere mensen om je heen nodig hebt.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“In jezelf geloven. Toen wij acht jaar geleden begonnen met Stella, bestond zo’n concept nog niet. De meeste mensen zeiden: ja maar klanten gaan niet bij jou bestellen en advertenties in kranten werken niet. Ik heb me niet van de wijs laten brengen en ben volledig gefocust hiermee bezig geweest. Als je ergens in gelooft, vraagt dit om een volle focus. Ook al hebben mensen een andere mening, blijf die stip aan de horizon volgen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn drive, mijn enthousiasme, dat ik elke dag gezond opsta en met mijn hele lichaam en geest aan de slag ga, en dat ik mijn talenten elke dag gebruik. Ik waardeer mijn ondernemers skills, maar ook mijn mensen skills en hoe ik omga met mijn team. Ik wil altijd het beste uit mensen halen.”

Stel, je mag met iemand een fietstocht maken. Met wie zou dat zijn en waarom?

“Met Richard Branson, dat vind ik echt een briljante ondernemer, een zakenman die in meerdere takken bedrijven in de markt heeft gezet. Ik heb nu zelf twee bedrijven, Stella en het Bikeproject. Hij heeft er veel meer, is veertig jaar ouder dan ik en heeft meer ervaring. Ik denk dat ik veel van hem kan leren. Ik zou graag willen weten hoe hij dat doet, zulke grote bedrijven runnen.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Dat wordt een foto van mijn kinderen. Ik ben heel blij dat ik drie zulke parels heb, daar word ik echt gelukkig van. De wereld van mijn kinderen is een liefdevolle wereld en zij nodigen mij uit om op een andere manier in de wereld te zijn. Ik geniet ervan om samen met ze naar het zwembad of het bos te gaan. ik weet van mezelf dat ik veranderd ben sinds ik kinderen heb. Er is meer dan het hebben van een zaak en dat stukje extra liefde neem ik zeker mee naar mijn werk. Ik ben daardoor wat zachter geworden.”