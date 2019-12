Nederlanders twitterden over boeren en Ajax

Nederlandse Twitteraars hebben het afgelopen jaar veel geschreven over de #brexit, het #boerenprotest, de Europese zegereeks van #Ajax en de winst van Duncan Laurence op het Eurovisiesongfestival. Die hashtags staan in de top van het jaaroverzicht dat Twitter maandag naar buiten bracht.

De meest gebruikte hashtag is #dtv, kort voor ‘durf te vragen’, waarmee mensen aangeven dat ze een vraag voor anderen hebben. Dit wordt gevolgd door #brexit en #boerenprotest. In de afgelopen jaren stond #vacature bovenaan, maar die term is naar de vierde plaats gezakt. Forum voor Democratie (#fvd) staat ook in de top 10.

Een tweet van Maarten van der Weijden, waarin hij liet zien hoe iemand een Elfstedenkruisje aan hem had afgestaan na het zwemmen van de Elfstedentocht, kreeg de meeste likes. Meer dan 18.000 mensen drukten op het hartje onder het bericht. Een tweet van Arjen Lubach staat op de tweede plek met 14.500 likes, gevolgd door Maarten van der Weijden (ruim 12.000 likes voor een foto van hem en zijn vrouw na aankomst in Leeuwarden), Max Verstappen (reactie op de winst in de Grand Prix van Oostenrijk) en Duncan Laurence (na het winnen van het Eurovisiesongfestival).

De wedstrijden van Ajax in de Champions League worden ook in andere landen veel besproken. Ajax staat in de top 10 van clubs over wie het meest getwitterd wordt, net achter clubs als Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus en Manchester City, maar voor bijvoorbeeld het basketbalteam Los Angeles Lakers.

De brand in de Notre-Dame in Parijs is het nieuws waar wereldwijd het meest over werd getwitterd. Dit wordt gevolgd door de troonswisseling in Japan, de onrust in Venezuela en de brexit. The Avengers: Endgame is de meest besproken film, Game of Thrones de meest besproken serie.