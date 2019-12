Piet Paulusma aan de slag bij Omroep MAX

Piet Paulusma is vanaf 2020 de vaste weerman van Omroep MAX. Dat hebben Jan Slagter, baas van Omroep Max, en netmanager Remco van Westerloo van NPO 1 bevestigd na berichtgeving door het AD. Vanaf 1 januari is Paulusma elke doordeweekse dag rond de klok van 17.55 uur te zien op NPO 1.

Als er geen uitzendingen zijn van Tijd voor MAX krijgt hij een andere plek voor het weerbericht in de vooravond op NPO, aldus Van Westerloo.

Piet Paulusma kreeg begin dit jaar te horen dat hij op 30 december zijn laatste weerbericht presenteert op SBS6. Talpa, eigenaar van de zender, had geen interesse het contract met de Fries te verlengen. Daardoor komt er na een samenwerking van 23 jaar een einde aan Piets Weer op SBS6.

De weerman gaat in eerste instantie voor één jaar aan de slag bij Omroep MAX. Hij heeft nog niet getekend bij de omroep, dat gebeurt dinsdag live in de uitzending van Tijd voor MAX. “We hebben de intentie om langer door te gaan, van mij mag hij zijn 25 jaar volmaken bij Omroep MAX”, zegt Slagter. “Maar ik moet kijken hoe het gaat bij de NPO, of er nog meer bezuinigingen komen.”