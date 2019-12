Rechtbank oordeelt over wangedrag Marco Kroon

Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, hoort maandag of de militaire rechtbank in Arnhem hem schuldig vindt aan strafbaar gedrag tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Het Openbaar Ministerie verwijt Kroon dat hij een agent heeft mishandeld door hem een kopstoot te geven. Daarnaast is hij aangeklaagd voor schennis van de eerbaarheid voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.

De aanklager heeft 100 uur werkstraf geĆ«ist. De advocaat van Kroon vindt dat politie en OM ver buiten hun boekje zijn gegaan met hun “onnodige en onrechtmatige” aanpak van Kroon.

Het voorval ontstond toen een enigszins beschonken Kroon in zijn kikkerpak plaste tegen een hek. Nadat hij voor wildplassen een bekeuring had gekregen en de agenten hem zijn identificatiebewijs hadden teruggegeven, ging hij verder met plassen. Hij had toch al een boete en accepteerde die, zei hij op de zitting. De agenten waarschuwden hem niet verder te plassen en besloten hem aan te houden toen hij dat toch deed.

Volgens Kroon lokte hij ze niet uit, omdat hij echt dringend moest en was het geen kopstoot maar een reflexbeweging door de pijnprikkels van de strakke handboeien. Hij hekelde de beschuldiging van schennis, omdat hij plaste en daarna “zijn piemel afschudde”.