Slob wil scholen meer vrije ruimte geven

Scholen mogen in de toekomst 30 procent van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Dat is volgens verantwoordelijk minister Arie Slob nodig om het lespakket minder overladen te maken.

Het plan maakt onderdeel uit van aanpassing van het lesprogramma voor de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat nieuwe curriculum moet in het schooljaar 2023-2024 ingaan.

In het nieuwe curriculum komt meer aandacht voor digitalisering en burgerschap (kennis van de democratie, inspraak, democratische cultuur en rechtstaat en belang van vrijheid en gelijkwaardigheid). Verder zal er “veel aandacht” gaan naar Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

Slob geeft hiermee een eerste kabinetsreactie op de voorstellen voor het vernieuwde curriculum die in oktober door een werkgroep van leraren en schoolleiders zijn gepresenteerd. Het huidige lesprogramma is te versnipperd, wordt als erg vol ervaren en is deels verouderd, aldus de minister.