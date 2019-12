Trimbos blij met verbod lachgas als roesmiddel

Het Trimbos-instituut vindt het een goede zaak dat de beschikbaarheid van lachgas wordt ingeperkt. “Het mag straks niet meer verkocht worden in de horeca en op festivals als roesmiddel, daardoor zal het gebruik waarschijnlijk wel afnemen”, zegt Laura Nijkamp van het kennisinstituut.

Lachgas is volgens haar populair omdat het gemakkelijk legaal verkrijgbaar is en omdat het als een relatief onschuldig middel wordt gezien. “Het problematische gebruik van lachgas, waarbij gebruikers in korte tijd heel veel ballonnen nemen, is echter in korte tijd flink toegenomen. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Risico’s van verslaving kunnen we niet uitsluiten”, aldus Nijkamp.

Zij vindt een betere voorlichting over lachgas aan jongeren echter net zo belangrijk als een verbod, vooral vanwege de gezondheidsrisico’s.

Lachgas voor recreatief gebruik is nu verkrijgbaar via de detailhandel, groothandel en online met bezorgdiensten. Het gas wordt echter ook gebruikt in bijvoorbeeld slagroomspuiten en als verdovend middel in tandartsstoel of spreekkamer. Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat de komende tijd in gesprek met leveranciers om duidelijk te krijgen waarvoor lachgas toegestaan moet blijven.