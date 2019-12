Vader dode baby wilde niet naar huisarts

Ondanks zorgen bij de moeder over koortsstuipen bij de zeven maanden oude baby Rivano, wilde vader Kevin van den B. in november 2017 niet naar de huisartsenpost. Dat bleek maandag bij het begin van de rechtszaak tegen de 26-jarige vader.

Hij wilde pas de volgende dag gaan. Dat was uiteindelijk te laat. De verdachte zou het kind even daarvoor zodanig hebben mishandeld dat het overleed. In de kinderkamer heeft de politie heel veel bloedspetters gevonden, vertelde de rechter bij het doornemen van het dossier. Van den B. wordt beschuldigd van doodslag.

De rechtszaak, waarvoor vier dagen zijn uitgetrokken, begon maandag emotioneel. Zowel de vader als de moeder van de baby huilde veelvuldig. Door de emoties reageerde Van den B. soms ook wat agressief naar de rechter, die de verschillende beschuldigingen doornam. “Ik zit al twee jaar onterecht vast, iedereen wijst maar met vingertjes.”