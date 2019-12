Een arrestatieteam van de politie heeft maandagmiddag een 38-jarige man in zijn woning in Winterswijk aangehouden na een melding van bedreiging.

Hij zou zowel een hulpverlener als later ook een politieman hebben bedreigd met een wapen. De politie kan nog niet zeggen om wat voor wapen het gaat. De verdachte verschool zich daarna in zijn woning aan de Tangelder Gorusstraat in die plaats. Hij hield daar de politie urenlang bezig.