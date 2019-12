Ziekenhuizen doen energiedrankjes in de ban

Een groot deel van alle ziekenhuizen is gestopt met de verkoop van energiedrankjes, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maandag. Uit een rondvraag van de NVZ blijkt dat het aantal ziekenhuizen dat energiedrankjes verkoopt in de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald.

In 90 procent van de algemene ziekenhuizen worden geen energiedrankjes meer verkocht, of wordt de verkoop binnenkort gestaakt, blijkt uit die inventarisatie.

Bij zeven instellingen worden nog wel energiedrankjes verkocht, omdat een particuliere exploitant zelf over zijn assortiment beslist. Wel wordt daar gecontroleerd op leeftijd of worden de energiedrankjes verdekt opgesteld in het assortiment.

Volgens de ziekenhuizen vormen de drankjes geen gezonde keuze. Zo adviseert het Voedingscentrum aan kinderen boven 13 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven om niet meer dan een blikje per dag te drinken. Kinderen jonger dan 13 jaar zouden het helemaal niet moeten drinken. Vorig jaar stelde de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een verbod voor op de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar.