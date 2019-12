‘Drugs in pindakaas met post mee: 2 ton winst’

Twee 25-jarige mannen die drugs in potten pindakaas en wenskaarten verstopten en per reguliere post de hele wereld rondstuurden, hebben daarmee volgens het Openbaar Ministerie bijna twee ton aan illegale winst behaald. Het OM wil dat geld van hen afpakken en diende daartoe dinsdag een vordering in bij de rechtbank in Utrecht van 194.000 euro.

De mannen uit Houten en Gooise Meren werden voor deze drugshandel in oktober 2017 al veroordeeld tot celstraffen van zes jaar.

De bestelling voor harddrugs, voornamelijk MDMA, kregen ze binnen via het darkweb, een afgesloten deel van het internet waar criminelen vaak gebruik van maken. Zeker acht maanden lang bezorgden ze grote hoeveelheden verdovende middelen aan hun internationale klanten. Ze kregen hiervoor betaald in bitcoins.