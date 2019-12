Kamer ruziet over geld voor Brussel

Partijen in de Tweede Kamer zijn het volstrekt oneens of er meer of minder geld naar Brussel moet. Coalitiepartij D66 verwijt premier Mark Rutte een “halsstarrige, kortzichtige koers” omdat hij alleen naar de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie kijkt en die niet wil verhogen. Oppositiepartij SP roept de minister-president juist op zijn rug recht te houden.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven waarschuwt dat Nederland zijn krediet verspeelt en daarmee de kans op een goede Europese begroting. De pro-Europese partij wil dat er meer Europees geld vloeit naar bijvoorbeeld klimaat en het versterken van de concurrentiepositie, en minder naar landbouw. Dat is ook het streven van de Nederlandse regering, maar omdat Den Haag niet meer geld wil laten vloeien, leidt dat tot een slecht compromis, aldus Verhoeven. “Geen cent meer naar Brussel werkt niet.”

Volgens SP’er Renske Leijten is er niets mis mee dat Nederland tot de “gierige vier” lidstaten behoort die de hand op de knip houden. Hoezo “meer, meer, meer”, vraagt ze zich af. Volgens de SP is de huidige bijdrage van 1 procent van het nationaal inkomen al te veel.

De discussie laait weer op omdat de EU-lidstaten de Europese begroting voor de jaren 2021 tot 2027 moeten vaststellen. De Europese leiders buigen zich erover tijdens de top eind deze week in Brussel.