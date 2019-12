Verkiezing Woord van het Jaar 2019 geopend

Bezorgschaamte, toetertrouwstoet, boomer en wiebelpensioen. Dat zijn enkele van de negentien woorden die Van Dale heeft genomineerd voor de verkiezing van Woord van het Jaar 2019. Vanaf dinsdag kan er worden gestemd, tot maandag 16 december 17.00 uur.

Het publiek kon de nieuwe woorden insturen, waarna Van Dale een top 19 samenstelde. De resterende vijftien kandidaat-woorden zijn: bruisregio, diversiteitsverlof, ecopopulisme, foeigesprek, klimaatdrammer, klimaatspijbelaar, levensloopstress, luchtvluchteling, nulrentoceen, plunderpuber, stalguerrilla, stekkersubsidie, verthuizen, vleeswroeging, windterreur.

Op de website van Van Dale is de uitleg te vinden van de genomineerde woorden. De bekendmaking van het winnende woord is op dinsdag 17 december.

In 2018 werd blokkeerfries woord van het jaar in de verkiezing van Van Dale. Het woord kreeg de betekenis “elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger ervan” mee. Van de ruim 28.000 stemmen ging toen 55 procent naar dat woord.

In een verkiezing van het Genootschap Onze Taal werd laadpaalklever vorig jaar woord van het jaar. Dat verwijst naar de opkomst van de elektrische auto maar ook naar hoe uit innovatie een extra voordeeltje kan worden behaald: een gegarandeerde parkeerplek.