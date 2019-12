Boeren protesteren opnieuw in Den Bosch

Boeren in Brabant gaan vrijdag opnieuw naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen de in hun ogen onrealistische stikstofmaatregelen van het provinciebestuur. Dat heeft Mark de Jong, woordvoerder van ZLTO, bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van het Brabants Dagblad.

Volgens de zegsman zijn de Brabantse regels veel strenger dan het landelijke beleid. “Dat zet Brabantse boeren meteen op achterstand. Het beleid wordt gemaakt van achter het bureau, er wordt onvoldoende gesproken met de boeren zelf over wat wel en niet kan”, aldus de Jong. Hij geeft wel aan dat de provincie “een stap in de goede richting” zet en dat ze graag met elkaar in gesprek komen over een realistisch stikstofbeleid.

De boeren verzamelen vrijdag om 10 uur voor het provinciehuis. Naar verwachting komen er 400 tot 500 boeren, met of zonder tractor.