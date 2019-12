Kabinet trekt knip voor verkeersveiligheid

Het kabinet is bereid de komende tien jaar een half miljard euro extra te steken in de aanpak van gevaarlijke situaties op Nederlandse wegen. Dat geld gaat naar gemeenten en provincies als ze zelf ook flink investeren in verkeersveiligheid

De bedragen die gemeenten en provincies investeren in goede plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren, wil minister Cora van Nieuwenhuizen verdubbelen met geld uit de schatkist. Het rijk stelt jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar.

“De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet”, zegt de bewindsvrouw. Daarom moeten de overheden samen een “stap extra zetten”.

Van Nieuwenhuizen ziet het verdubbelingsaanbod als een uitnodiging aan gemeenten en provincies om snel aan de slag te gaan met de aanpak van gevaarlijke wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes.