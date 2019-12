Natte sneeuw op komst in nacht naar vrijdag

De winter deelt in de nacht van donderdag op vrijdag een speldenprikje uit. Een neerslaggebied trekt over het land en daarbij valt in het midden, oosten en noordoosten natte sneeuw, aldus Weeronline.

Lokaal kunnen objecten zelfs even wit kleuren. De kans daarop is het grootst in het noordoosten. Op wegen blijft de sneeuw waarschijnlijk niet liggen. Het neerslaggebied bereikt Zeeland donderdagavond. Daarbij valt gewoon regen. Naarmate de neerslagzone noordoostwaarts trekt neemt de kans op natte sneeuwvlokken toe. De neerslag bereikt het midden van het land aan het begin van de nacht. Het noordoosten is pas aan het einde van de nacht aan de beurt.

De natte sneeuw gaat gepaard met een stevige wind en temperaturen van slechts 1 à 2 graden. Dat maakt het waterkoud. De gevoelstemperatuur ligt tussen 0 en -5 graden. Na het passeren van de neerslagzone loopt de temperatuur op naar 4 tot 7 graden. Vrijdag overdag is het nog niet gedaan met de regen en wind. Het belooft een onstuimige dag te worden, waarbij het soms stevig doorregent. Mogelijk zit er af en toe een kletsnatte vlok tussen de regendruppels, maar wit wordt het daar niet van.