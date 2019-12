Politie gaat cybercrimeteams versterken

De politie gaat zijn cybercrimeteams met 145 fulltime medewerkers versterken. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Henk van Essen in een interview met het AD. Die teams bestrijden digitale criminaliteit zoals hacken, zogeheten DDOS-aanvallen en gijzelingssoftware. Daarmee verdubbelt de capaciteit. Volgens de korpsleiding staan de teams symbool voor een nieuwe werkwijze van de recherche.

Van Essen benadrukt in het interview het belang van data-analisten bij de politie. Maar, benadrukt hij: “Data kan je vriend zijn, want je kunt ongelooflijk veel verbanden leggen, maar het is ook je vijand.” Het vraagt veel tijd om al die data te ordenen, weet Van Essen. Daarvoor zijn veel data-analisten nodig. Mensen die overzicht kunnen aanbrengen in de brei van digitale informatie. “Zonder afbreuk te doen aan het werk van de rechercheur, want die heb je ook nog steeds keihard nodig.”

De voormalige agent in Den Haag zegt in de krant dat de voortdurende stroom van kritiek op de recherche hem enorm dwars zit. “Het is heus niet allemaal hosanna bij ons, maar er gebeuren ook heel mooie dingen”, zegt hij. Data kan daarbij een uitkomst zijn. “Het speelt niet alleen een rol in kleine onderzoeken, maar ook in mega-onderzoeken zoals naar Caloh Wagoh, de van liquidaties verdachte motorbende.”