Veel animo voor gratis songfestivalkaartjes

Bij de gemeente Rotterdam zijn woensdag 415 aanmeldingen binnen van mensen die naar het Eurovisiesongfestival willen maar daar niet het geld voor hebben. De stad geeft 8500 kaarten weg aan 4250 Rotterdammers die weinig te besteden hebben.

Woensdag was de eerste dag dat mensen zich konden inschrijven voor een gratis kaartje. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren de eerste vijftig aanmeldingen om 07.30 uur al binnen. “De hele dag loopt het gestaag door”, laat ze weten.

Rotterdammers met een laag inkomen kunnen zich nog tot 7 januari melden op de website van de gemeente. Daarop staan ook de spelregels. Als zich meer dan 4250 mensen melden, wordt geloot. De winnaars worden uiterlijk 1 maart op de hoogte gebracht.

Donderdag gaan de eerste reguliere songfestivaltickets in de verkoop. Om precies 12.00 uur kunnen fans proberen een kaartje te kopen voor de halve finales, finale én voor de zes generale repetities. De prijzen voor de verschillende shows variëren van 18,50 tot bijna 250 euro. Voor de mensen die donderdag misgrijpen, volgt in januari een tweede ronde en medio maart gaan de laatste tickets in de verkoop.