Verdachte kopstukken drugsbende blijven vast

Vier verdachten die op 25 november werden opgepakt in verband met een onderzoek naar een criminele familie in Oss, blijven in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft woensdag hun voorarrest met drie maanden verlengd.

Het gaat om mannen van 55 en 57 jaar uit Berghem, van 44 jaar uit Helmond en een 24-jarige man uit Oss. De politie ziet hen als ‘kopstukken’ van een criminele organisatie. Tijdens de aanhouding door arrestatieteams werden meerdere woningen doorzocht op wapens, drugs en geld.

In het grootschalige onderzoek, de zogeheten operatie Alfa, zijn al meerdere verdachten aangehouden. Onder hen de 48-jarige Martien R., die op 13 november werd opgepakt. Hij geldt als de ‘godfather’ van Brabant. Ook werden veel en zware wapens in beslag genomen, zoals kalasjnikovs en mitrailleurs. Sommige invallen waren in woonwagenkampen.