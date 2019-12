‘Happinez is beste tijdschrift van het jaar’

Het tijdschrift Happinez is uitgeroepen tot het beste tijdschrift van het afgelopen jaar. Het blad, dat veel aandacht heeft voor spirituele zaken, kreeg daarom donderdagavond een Mercur. De uitreiking was in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck werd uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. Jaap Biemans (Coverjunkie / art director bij Volkskrant Magazine) werd de winnaar van de oeuvreprijs, de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Magazines.

In totaal werden elf Mercurs uitgereikt. De jaarprijzen zijn een initiatief van Magazine Media Associatie, de brancheorganisatie voor multimediale magazinemerken.