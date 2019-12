Hof doet eerder uitspraak over aardbevingsschade

Het gerechtshof in Leeuwarden doet dinsdag al uitspraak in de zaak tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en 127 Groningse slachtoffers van aardbevingsschade. Die uitspraak was eerder aangekondigd voor 14 januari.

De rechtbank bepaalde in 2017 dat de NAM immateriƫle schade en gederfd woongenot moet vergoeden. Inwoners van het bevingsgebied zeggen lichamelijke en psychische klachten te hebben.

De NAM betoogde in hoger beroep dat de gedupeerden hun immateriƫle schade onvoldoende concreet hadden gemaakt. De rechtbank keek volgens het bedrijf ook niet voldoende naar de individuele gevallen, terwijl de onderlinge verschillen volgens de NAM groot zijn.

De uitspraak wordt dinsdag schriftelijk gedaan.