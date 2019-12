Kroongetuige Nabil B. heeft geen advocaat meer

Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, wordt momenteel niet bijgestaan door een advocaat. Zijn advocaat Derk Wiersum werd afgelopen september doodgeschoten, waarschijnlijk vanwege zijn werk. Een andere advocaat heeft de verdediging neergelegd. Hij heeft nog geen nieuwe raadsman, meldde de rechtbank donderdag.

B. is niet aanwezig bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij zit op een andere, onbekende locatie. Aanvankelijk was de bedoeling dat er een videoverbinding met hem zou zijn, maar door technische problemen was dat nog niet mogelijk.

De zitting begon met bijna twee uur vertraging, onder meer door de technische problemen en omdat er onvoldoende plekken waren voor de pers. Binnen enkele minuten werd er overigens weer geschorst, omdat een van de advocaten meldde dat er – ondanks alle waarschuwingen vooraf – toch een foto van de zittingszaal op Twitter was verschenen. Het ging om een foto van de perskamer, waar de journalisten in werken omdat er geen plek is in de zaal, met de tv met daarop de rechters.

Het proces is met veel veiligheidsmaatregelen omgeven. Er mogen geen beeldopnames gemaakt worden in de zaal en de namen van rechters en officieren van justitie mogen niet genoemd worden. Marengo gaat over een reeks liquidaties die vermoedelijk in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi werden uitgevoerd.