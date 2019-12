Leeuwarder Courant krijgt Europese prijs

De Leeuwarder Courant is uitgeroepen tot de best vormgegeven regionale krant van Europa en krijgt daarmee de titel European Newspaper of the Year in de categorie regionale dagbladen.

De Leeuwarder Courant kreeg de prijs in 2013 ook al een keer. Andere Nederlandse kranten die de prijs al eens kregen waren onder andere Het Parool, De Limburger en Het Financieele Dagblad (FD).

De jury beoordeelde in totaal 178 kranten uit 25 landen. Het Portugese Público won de prijs voor beste landelijke krant, in de categorie wekelijkse krant viel FT Weekend van de Financial Times in de prijzen.

Hoofdredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant noemt de prijs “in tijden van krimpend papier een mooie opsteker.” In het juryrapport wordt vooral de ongewone en verrassende visuele presentatie op de voorpagina geroemd, aldus de krant. In de krant loopt vaak het hoofdverhaal door op volgende pagina’s. “Met als resultaat een ontspannen krantenlay-out die leest als een magazine”, aldus de jury.

Volgens Warmerdam sluit die tijdschriftvorm aan bij de behoefte van de lezer. “Er is heel veel nieuws in de wereld en op sociale media, maar de lezer heeft behoefte aan orde en overzicht. Onze verslaggevers hebben de expertise: wat is op dat moment belangrijk, aldus Warmerdam. “Koppensnellen doe je online wel, maar de rust en de ontspanning en overzicht dat vinden lezers in de krant.”