MDMA met waarde van 10 miljoen onderschept

De politie heeft dinsdag op de A2 ter hoogte van Liempde (Noord-Brabant) in een huurbus 400 kilo MDMA-kristallen aangetroffen. De politie meldt dat de straatwaarde van de verdovende middelen ongeveer 10 miljoen euro bedraagt.

De bestuurder van de bus, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden. De verdovende middelen en de bus zijn in beslag genomen.

Medewerkers van de Landelijke Eenheid controleerden de bus op parkeerplaats Ooiendonk bij Liempde. In totaal was 400 kilo MDMA-kristallen in de bus opgeslagen.

Bij het onderzoek heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) huiszoeking gedaan bij een lid van motorclub Bandidos. Hij was eerder lid van de Hells Angels. Tijdens de huiszoeking is niets bijzonders aangetroffen.

MDMA wordt in “pure” vorm verkocht in de vorm van zandkleurige kristallen en als poeder dat gesnoven kan worden Daarnaast wordt MDMA vooral verkocht als xtc in tabletvorm.