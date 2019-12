Minder toeters en bellen op Masters of LXRY

Op luxebeurs Masters of LXRY die donderdagavond de deuren opent in de RAI Amsterdam is deze editie oog voor “de veranderende wereld”. Volgens organisator Yves Gijrath is een duidelijke trend te zien op het gebied van duurzaamheid en bewustzijn. “Het draait niet meer alleen om toeters en bellen, maar om vooruitlopen in nieuwe revoluties. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch rijden en food, waarin je ziet dat vegan een hele grote slag gaat maken.”

Ondanks dat er meer aandacht is voor bewustwording, zijn er op het evenement nog genoeg pronkstukken te vinden op het gebied van kunst, interieur, mode, gastronomie, juwelen, horloges, reizen, boten en auto’s. Zo is het enige exemplaar van ’s werelds snelste volledig elektrische auto te zien: de Battista van Automobili Pininfarina met een waarde van 2 miljoen euro. Ook kunnen bezoekers zich inschrijven voor een reis naar Antarctica met astronaut André Kuipers voor de eclips in 2021. Het prijskaartje daarvoor is 21.400 euro per persoon.

Aan kooplust ontbreekt het volgens Gijrath niet. “Rolexen zijn bijvoorbeeld niet aan te slepen. De consument wil kwaliteit en de merken begrijpen dat.” Voor sommige uitvoeringen zijn zelfs wachtlijsten, weet de organisator.

Ook krijgt het pop-uprestaurant weer een vervolg, waar in wisselende samenstelling topchefs koken die samen in totaal maar liefst veertig Michelinsterren op hun naam hebben staan.

Eerder deze week werd bekend dat modeontwerper Addy van den Krommenacker twee shows verzorgt tijdens de Masters of LXRY. De couturier maakt een doorstart nadat hij eerder een faillissement had aangevraagd.

Het thema van dit jaar is ‘The love edition’. Zo hebben ruim honderd bekende Nederlanders eigen covers ontworpen voor het speciale LXRY’s Love Magazine, die worden geveild voor de Hartstichting.

Naar verwachting komen er deze editie ruim 60.000 bezoekers uit zo’n 20 landen af op de ongeveer 500 merken en bedrijven die zich presenteren op circa 50.000 vierkante meter. Daarmee is de beurs groter dan ooit.