TechGrounds opent deuren van tech-hub in Amsterdam Nieuw-West en Zaanstad Poelenburg

Wethouder Touria Meliani opent vandaag de eerste ’TechGrounds’ vestiging die moet zorgen voor meer diversiteit in tech. Dit gebeurt aan het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West. Het is daarmee de eerste tech-hub die zich vestigt middenin een kwetsbare wijk.

Het initiatief heeft de steun van Booking.com, Rabobank, TomTom, JPMorgan, opleidingsfonds CA-ICT, de gemeente Amsterdam, UWV, Europese Unie en werkt samen met Amazon Web Services (AWS). Co-founder TechConnect & managing partner TechGrounds Ruben Nieuwenhuis: “TechGrounds gaat over kansengelijkheid door tech-opleidingen en tech-banen toegankelijk te maken voor iedereen.”

TechGrounds biedt een uitgebreid, gratis tech-opleidingsprogramma met daarin een codeerschool, IT-opleidingen, een incubator en co-working space. Kandidaten worden in aanloop naar afronding van hun opleiding actief gematcht aan deelnemende partners. Daarmee biedt TechGrounds perspectief op een succesvolle toekomst in tech aan mensen in kwetsbare wijken en gaan deelnemende partners het tekort aan tech-talent te lijf. Samen resulteert het in meer diversiteit en inclusiviteit in tech.

“We mogen tech van iedereen maken”

De plannen zijn groot, want in maart 2020 breidt TechGrounds uit met de opening van een tweede vestiging in de wijk Poelenburg in Zaanstad, waarna vestigingen in de rest van Nederland volgen. Volgens Ruben Nieuwenhuis is een inclusieve arbeidsmarkt heel belangrijk. Het gaat er volgens hem om dat we met elkaar zorgdragen dat iedereen mee gaat doen in de nieuwe maatschappij. “Het heeft met kansengelijkheid en diversiteit te maken. We mogen tech van iedereen maken en ervoor zorgen dat mensen de kansen die tech brengen kunnen pakken. Maar het is ook bedrijfseconomisch belangrijk als je diversiteit hebt binnen tech en IT teams. Die worden hierdoor creatiever en productiever en maken producten die voor iedereen toegankelijk zijn.”

TechGrounds maakt onderdeel uit van het grotere TechConnect programma. “Wij zijn TechConnect gestart omdat we anderhalf jaar geleden na de eerste fase van startup Amsterdam de ambitie hadden om van Amsterdam een relevante tech hub te maken. Dat is gelukt. Het groeit, de tech bedrijven groeien en er is een aantrekkingskracht.” Er kwamen echter twee problemen aan het licht, namelijk het gebrek aan IT personeel en een groei in kansenongelijkheid. “Er staan ruim 10.000 IT vacatures open in de Metropooleregio Amsterdam en bepaalde wijken van de stad maken hier helaas nog te weinig onderdeel van uit. Het gaat hierbij om vrouwen, mensen van veertig plus, bepaalde culturen en mensen die in het MKB werkzaam zijn. Daar moet een oplossing voor komen.”

50.000 mensen aan een IT baan

Door mensen van 18 jaar en ouder op te leiden en ze daarmee toegang tot tech banen te geven, heeft TechConnect tot doel de komende vier jaar zo’n 50.000 mensen op te leiden en te activeren naar een IT baan. “TechGrounds is een manier om dit te doen. We zetten in kwetsbare wijken tech-hubs neer, waar we mensen opleiden. Dit zijn mensen die werkeloos zijn of een baan hebben waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Zij kunnen gratis een opleiding volgen en na drie tot zes maanden kunnen ze werken bij Post.nl. Rabobank, HEMA, Booking.com, alle partijen die meedoen en hun deuren openen voor deze mensen.”

TechConnect richt zich niet alleen op volwassenen, maar ook op het voortgezet onderwijs met hun Teach for Amsterdam programma. Het idee is om op alle middelbare scholen in de metropool regio informatica docenten les te laten geven. Dit zijn mensen die werkzaam zijn in IT en een deel van de week voor de klas staan. “We willen jonge mensen bereiken. Er is veel aandacht voor de vaardigheden van de 21ste eeuw, maar weinig mensen snappen welke IT banen er zijn, hoe je carrière kunt maken binnen de IT en hoeveel geld je ermee kunt verdienen. Zo hebben we 80 studenten mee genomen naar de Johan Cruijff Arena om ze te laten zien wat voor werk daar is op het gebied van IT. Hiermee laten we zien dat het een tech baan veel beter bij ze past en veel dichterbij is dan ze denken.”

Belemmeringen wegnemen

Er zijn ten slotte een aantal redenen waarom het niet lukt om al die vacatures op te vullen, terwijl er zoveel groepen ondervertegenwoordigd zijn. Waarom vinden die elkaar niet? “Daar zijn vier redenen voor, namelijk een distributie probleem. Een tech baan lijkt te ver weg, mede omdat er geen rolmodellen zijn. Dan willen jongeren het dus ook niet worden. Er is een gebrek aan zelfvertrouwen. Veel mensen zien zichzelf niet een tech baan doen, ook omdat er veel vooroordelen zijn. Mensen hebben echter vaak veel meer IT talent dan ze denken. Verder zijn er bepaalde randvoorwaarden die ontbreken, zoals het hebben van een laptop die goed up-to-date is. Ten slotte mist het soms aan discipline. Dat zie je in bepaalde wijken, waar mensen bijvoorbeeld wel voor een IT studie kiezen, maar deze vervolgens niet afmaken. Wij willen al die belemmeringen wegnemen.”