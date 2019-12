Boeren protesteren in Den Bosch en Amsterdam

Boeren gaan vrijdag in Brabant en Amsterdam opnieuw actievoeren tegen de in hun ogen onrealistische stikstofmaatregelen. Op de Dam in Amsterdam houden agrariërs een boerenbrunch, om aandacht te vragen voor de stikstofkwestie en “de kwaliteit van het Nederlandse voedsel met een lage milieubelasting”.

Organisator Agractie Nederland verwacht dat er in Amsterdam zo’n 15.000 boeren en bezoekers op afkomen. Burgemeester Femke Halsema zei eerder dat de boeren met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad mogen komen. Volgens de organisatie is met de gemeente afgesproken deze tractoren buiten het centrum parkeren. Agractie zegt enige verkeersoverlast niet uit te sluiten.

In Den Bosch verzamelen boeren om 10.00 uur voor het provinciehuis. Naar verwachting komen daar vierhonderd tot vijfhonderd boeren, met of zonder tractor. Volgens de boeren zijn de Brabantse regels veel strenger dan het landelijke beleid.

Ook voor komende woensdag staan acties gepland. Om wat voor acties het precies gaat,wil actiegroep Farmers Defence Force nog niet zeggen. Er zijn plannen om de voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Daarover dient maandag een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) die eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen.