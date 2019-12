Boeren trakteren op de Dam

Google plus

Ook hebben de boeren een paar koeien, konijnen, schapen en een pony meegebracht. Agractie Nederland had vooraf gezegd zo’n 15.000 mensen te verwachten.

Op en rond de Dam mochten van de gemeente 25 tractoren staan. Het zijn er iets meer geworden, maar de aankomst ervan in de vroege ochtend leidde niet tot problemen. Bij de tractoren staan protestborden met teksten als ‘No farmers no food’ en ‘Laat boeren boeren’. Vanwege de regen staan er wat partytenten om te schuilen en heaters om warm te blijven.

Smolders zei te hopen dat er een gesprek ontstaat tussen de boeren en de voorbijgangers, onder wie ook veel toeristen. “Stel vragen en luister naar elkaar. Laat vandaag vooral in het teken staan van verbinding.”

Even verderop worden kalfsburgers gebakken. Daar ligt ook een flinke voorraad. “3000 stuks”, zeggen de medewerkers van vleesleverancier VanDrie Group. “Dat zijn er helaas niet genoeg voor iedereen.”

Tientallen boeren bieden vrijdag hun producten aan tijdens een protestbrunch op de Dam en het Rokin in Amsterdam. Ze trakteren de voorbijgangers om aandacht te vragen voor de problemen waar ze mee kampen, zoals de stikstofkwestie. “Vandaag geven we alles weg”, zei Ronne Smolders, boerin en bestuurder van organisator Agractie Nederland. “Want de boeren zijn trots op deze producten.”

