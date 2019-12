Edwin Evers even terug op de radio

Edwin Evers is vanaf maandag weer een week op de radio te horen. Tussen 14.00 en 16.00 uur presenteert hij op Radio 10 de Top 4000. Dat vertelde Edwin vrijdagochtend aan Gerard Ekdom in Ekdom in de Morgen.

Ekdom had eind november al aan Evers gevraagd of hij mee wou doen met de Top 4000. “Gerard overviel me een tijdje geleden een beetje met zijn vraag, maar ik vind het een leuk en spontaan idee. Ik heb de Top 4000 de afgelopen jaren al gevolgd en ik heb wel iets met een hitlijst waarin zo’n beetje alle gave pophits van de afgelopen vijftig jaar te horen zijn! Ik kijk ernaar uit om volgende week voor één keer deze lijst te presenteren op Radio 10.”

Edwin Evers stopte vorig jaar na 21 jaar met zijn ochtendshow Evers Staat Op.