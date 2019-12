Koning Albert verliest cassatie in DNA-zaak

Koning Albert II van België kan de resultaten van zijn DNA-test, die zouden bewijzen dat Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is, niet langer tegenhouden. Het hoogste rechtscollege van België, het Hof van Cassatie, verwierp vrijdag zijn cassatieberoepen waarmee hij de bekendmaking van de DNA-analyse probeerde te voorkomen.

De 51-jarige Boël zegt al jaren dat het voormalige staatshoofd van België haar biologische vader is. Ze is een dochter van Sybille de Selys Longchamps, die in de jaren zestig een affaire met Albert zou hebben gehad. Boël was in 2013 al naar de familierechtbank gestapt, omdat ze wil worden erkend als de biologische dochter van de gepensioneerde vorst. De uitspraak van het Hof van Cassatie is een belangrijke overwinning voor haar.

In eerdere arresten had de rechter al geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Albert ging tegen deze uitspraken in cassatie, maar heeft in mei al wel wangslijm met genetisch materiaal afgestaan. Het dossier keert nu terug naar het hof van beroep in Brussel.