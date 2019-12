Kwaliteit verpleeghuizen ietsje beter

De kwaliteit van de verpleeghuizen is ietsje beter geworden. De cliënten zijn tevredener en het aantal personeelsleden stijgt, zo blijkt uit een rapport van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Cliënten waarderen de verpleeghuiszorg nu met een 8,3. Vorig jaar was dat 8, het jaar ervoor 7,9. Het aantal werknemers is in totaal met 29.000 gestegen sinds 2017. De Jonge vindt de ontwikkelingen bemoedigend, maar zegt erbij dat er nog veel werk verricht moet worden. “We zijn er zeker nog niet.”