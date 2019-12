Minister: landbouw goed voorbereid op brexit

De landbouwsector is heel goed voorbereid op de brexit, aldus landbouwminister Carola Schouten. Ze reageert daarmee op de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson, die het Britse vertrek uit de Europese Unie nu snel wil realiseren.

“Het betekent wel wat voor de export, maar we weten wat ons te doen staat”, aldus Schouten. Ze benadrukt dat het nogal een verschil uitmaakt of je handelt met een EU-lidstaat of niet. Nu moeten er allemaal aparte afspraken worden gemaakt. “We zullen de maatregelen nemen die genomen moeten worden om te zorgen dat producten wel naar de andere kant van de Noordzee kunnen. “

Schouten wijst erop dat er een lange voorbereidingstijd was. “We wisten natuurlijk al wel langer dat de kans op een brexit aanwezig was. We kunnen ook wel een groot deel aan.” Ondernemers moeten ook steeds blijven kijken wat de brexit voor hen betekent, benadrukt ze.