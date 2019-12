Overheid krijgt 147 miljoen meer wegenbelasting

Autobezitters betalen volgend jaar samen 147 miljoen euro wegenbelasting meer. Dat komt doordat het aantal auto’s toeneemt, de tarieven omhooggaan en er een fijnstoftoeslag voor dieselauto’s komt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

De wegenbelasting gaat voor het grootste deel naar het Rijk. Die verwacht volgend jaar 131 miljoen euro meer te innen. Provincies ontvangen samen 16 miljoen euro meer dan in 2019.

De motorrijtuigenbelasting die autobezitters betalen, verschilt sterk tussen provincies. Iemand met een benzineauto van 1200 kilogram betaalt in Noord-Holland 139 euro per kwartaal, terwijl die in Drenthe 156 euro kwijt zou zijn. Door de fijnstoftoeslag gaan bezitters van dieselauto’s flink meer betalen. Ter indicatie: een eigenaar van een even zware dieselauto betaalt in Drenthe dit jaar 314 euro en dat stijgt volgend jaar naar 366 euro.

In Friesland gaat de motorrijtuigenbelasting volgend jaar het sterkst omhoog. Dan verloopt namelijk een tijdelijke lastenverlichting die vanaf 2015 gold.